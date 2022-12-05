В Нижегородской области в жилом доме взорвался газ

В Заволжье Нижегородской области 5 декабря прогремел взрыв газа в жилом доме.

Как уточняет newsnn.ru, газ взорвался в доме номер 54 на проспекте Дзержинского, после чего в здании началось возгорание. Сотрудники экстренных служб получили информацию о произошедшем в 10:10.

В результате взрыва, прогремевшего в квартире на втором этаже пятиэтажки, никто не пострадал. Однако 18 жильцам, включая трёх детей, пришлось эвакуироваться из здания.

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