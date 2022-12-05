Губернатор: причина взрыва в Ярославле — самовольная эксплуатация приборов

Газ в жилом доме в Ярославле взорвался по причине самовольной эксплуатации оборудования жильцами. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

"Причина взрыва очень простая — это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали", — рассказал Евраев в ходе оперативного совещания.

Ранее стало известно, что в 6:15 в доме на улице Кузнецова в Ярославле произошёл взрыв газа, в результате чего случилось обрушение кровли. Сообщают о двух пострадавших, оба были госпитализированы, один из них находится в реанимации.

По факту взрыва газа уже возбуждено уголовное дело.

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