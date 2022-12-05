Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром.
Он призвал население региона сохранять спокойствие. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
"Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах не произошло", — отметил Бусаргин.
Кроме того, он подчеркнул: представители силовых структур проводят проверку на военных объектах Саратовской области.
Ранее пользователи социальных сетей заявили, что неподалёку от аэродрома в Энгельсе произошёл взрыв. В экстренных службах пока не называют причины случившегося.
Утром 5 декабря стало известно, что на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. По предварительной информации, в результате ЧП погибли три человека. На место происшествия выехали спасатели, правоохранители и следователи. Обстоятельства трагедии выясняются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.