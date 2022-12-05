Глава Саратовской области о громком хлопке в Энгельсе: "Никаких ЧП не произошло"

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром.

Он призвал население региона сохранять спокойствие. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

"Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах не произошло", — отметил Бусаргин.

Кроме того, он подчеркнул: представители силовых структур проводят проверку на военных объектах Саратовской области.

Ранее пользователи социальных сетей заявили, что неподалёку от аэродрома в Энгельсе произошёл взрыв. В экстренных службах пока не называют причины случившегося.

Утром 5 декабря стало известно, что на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. По предварительной информации, в результате ЧП погибли три человека. На место происшествия выехали спасатели, правоохранители и следователи. Обстоятельства трагедии выясняются.