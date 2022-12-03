В Кировской области мать и семеро детей отравились угарным газом

В селе Калинино Кировской области угарным газом отравилась женщина и семеро детей. По предварительной версии, причиной ЧП стал неисправный дымоход.

Как сообщили местные власти, все пострадавшие находятся в больнице.

"Семеро детей и их мама отравились угарным газом. Детям от года до 14 лет. Все живы, в сознании. Всех направили в ЦРБ Малмыжа. Дал распоряжение оказать детям и маме всю необходимую медицинскую помощь", — сообщил глава региона Александр Соколов.

Состояние семьи врачи оценивают как средне тяжёлое.

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