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Ветеран из Донбасса покинул онлайн-встречу с Путиным из-за обстрела Донецка

Происшествия

Ветеран боевых действий Вадим Серик из Донбасса вынужден был уйти со встречи с президентом Украины Владимиром Путиным, которая проходила в онлайн-режиме, из-за бомбёжки Донецка.

В 16:50 по московскому времени Вооружённые силы Украины обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка из реактивной системы залпового огня "Град". Всего было выпущено 10 ракет.

Серик успел поговорить с главой государства до обстрела. Он сказал "спасибо" Путина за то, Россия приняла Донбасс в свой состав. Лидер страны в ответ поблагодарил донбасских бойцов за мужество и храбрость.

В пятницу, 2 декабря Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций. Мероприятие было приурочено к Международному дня людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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