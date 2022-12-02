В Красноярском крае под суд попали родители девочки, которую приковывали цепями

В Минусинске Красноярского края будут судить 43-летнего мужчину и 40-летнюю женщину за то, что они сажали на цепь свою 13-летнюю дочь.

"Всё происходило в мае и июле 2022 года в посёлке Зеленый Бор. По данным следователей, весной девочка несколько раз пришла с прогулок позже, чем должна была, и отец с одобрения матери решил пристегнуть её к батарее цепью "в воспитательных целях". Летом сама мать, будучи пьяной, пристегнула дочь к батарее", — пишет prmira.ru.

Как выяснилось ранее семья девочки стояла на учёте в школе как злоупотребляющая алкоголем.

Вину родители признали, но мать в качестве оправдания заявила, что дочь стала "неуправляемой" — воровала, врала, поздно приходила домой, а то и вовсе не ночевала.

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