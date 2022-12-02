В турецком черноморском порту взорвался нефтяной танкер

В турецком Самсун (Чёрное море) прогремел взрыв, после которого начался сильный пожар. О ЧП сообщает CNN Türk.

Информации о причине взрыва пока нет. Данных о погибших и пострадавших — тоже. Известно лишь, что "рвануло" на нефтяном танкере.

Комментариев от властей не поступало.

Порт Самсун находится в 420 км от Анкары. Из него совершаются грузоперевозки в разные страны, включая Россию.

Напомним, это второй за неделю взрыв в Турции. Первый прогремел во вторник, 29 ноября, на химическом заводе в районе Памуккале. Пожар быстро распространился по территории и долгое время "аукался" взрывами потише.