В Приморье потерпел крушение истребитель МиГ-31 ВКС РФ, экипаж катапультировался

В Надеждинском районе Приморского края потерпел крушение истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Оба пилота успели катапультироваться, передаёт РИА Новости с ссылкой на представителя экстренных служб.

"В десяти километрах от населённого пункта Алексеевка в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31", — говорится в сообщении.

На место происшествия направились спасатели. По предварительной информации, жертв нет, поскольку полёт осуществлялся над безлюдным местом.

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