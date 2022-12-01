В Красноярском крае девятилетний школьник подрался с учительницей

В посёлке Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края в одной из школ произошёл любопытный инцидент: девятилетний мальчик подрался с 53-летним педагогом.

"Учительница жалуется на то, что ребенок столкнул ее со стула и пинал ногами. Мальчик утверждает, что учительница расцарапала ему лицо. Пока нет информации, кто был инициатором конфликта", — пишет prmira.ru.

Отмечается, что что ранее родители школьника в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадали.

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