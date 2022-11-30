У председателя совета директоров компании "КрасноярскТИСИЗ", которая проектировала метро, Олега Митволя мошенники украли около 25 миллионов рублей со счетов. Об этом пишет издание prmira.ru.
Случилось всё, как отмечают Telegram-каналы, 27 июня, спустя всего через 19 дней после его задержания.
Уточняется, что кража происходила в Екатеринбурге. Злоумышленник подделал паспорт Митволя. перевёл деньги с его счетов и обналичил их в екатеринбургских банкоматах. Мошенник уже задержан и помещён в СИЗО.
Официальные ведомства хищение денег пока не прокомментировали.
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