У Митволя, арестованного за хищение денег на метро, похитили 25 миллионов рублей

У председателя совета директоров компании "КрасноярскТИСИЗ", которая проектировала метро, Олега Митволя мошенники украли около 25 миллионов рублей со счетов. Об этом пишет издание prmira.ru.

Случилось всё, как отмечают Telegram-каналы, 27 июня, спустя всего через 19 дней после его задержания.

Уточняется, что кража происходила в Екатеринбурге. Злоумышленник подделал паспорт Митволя. перевёл деньги с его счетов и обналичил их в екатеринбургских банкоматах. Мошенник уже задержан и помещён в СИЗО.

Официальные ведомства хищение денег пока не прокомментировали.

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