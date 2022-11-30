В ГУ МЧС по Пермскому краю заявили, что пожар на теплоэлектроцентрали в столице региона начался из-за ремонта на кровле одного из цехов.
"Никаких взрывов не было", — подчеркнули представители ведомства, передаёт РИА Новости.
По данным МЧС, ликвидируют пожар 67 человек. Они применяют 20 единиц техники. Объект продолжает работать.
Вместе с этим в ведомстве отметили, что спасатели помогли покинуть ТЭЦ-9 трём людям. Остальные 50 сотрудников теплоэлектроцентрали эвакуировались сами.
О пожаре на ТЭЦ в Перми сообщал Telegram-канал "База".
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