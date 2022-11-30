База: крупный пожар на ТЭЦ в Перми, над городом видны клубы дыма

В среду в соцсетях появились сообщения о большом пожаре на ТЭЦ в Перми. Над городом видны огромные клубы дыма, пишет в своём Telegram-канале "База".

По информации издания, горит кровля цеха на площади 1500 квадратных метров. К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек, есть угроза перехода огня на другие здания.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее сообщалось о пожаре в Суражском районе Брянской области. Там горел резервуар с нефтепродуктами. Сейчас он потушен.

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