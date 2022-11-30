В Запорожье возник мощный пожар на газораспределительном пункте

В Telegram-каналах появляются сообщения о возникновении пожара на газораспределительном пункте в Запорожье. Мощное возгорание произошло на территории, подконтрольной Вооружённым силам Украины.

"Пожар на объекте возник в ходе ночного удара”, — пишут военные корреспонденты "Русской весны" со ссылкой на сообщение назначенного Киевом губернатора Запорожской области Александра Старуха.

Раннее сообщалось, что украинские солдаты не оставляют попыток прорыва линии обороны ВС РФ на Запорожском направлении. Несмотря на огромные потери, диверсионные группы осуществляет вылазки ежедневно, однако российские силы пресекают все попытки противника развить атаку.

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