В Татарстане рассказали о возможном суициде полицейского из-за долгов

В Татарстане обнаружили мёртвого полицейского. Об этом сообщили представители МВД по региону.

Предварительно, 42-летний капитан, старший инспектор по делам несовершеннолетних покончил с собой в отделении полиции. Как написали в inkazan.ru, предположительно, причиной этого поступка стали долги. МВД запустило проверку. Журналисты предположили, что у погибшего остались супруга и трое детей.

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