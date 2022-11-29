В Татарстане обнаружили мёртвого полицейского. Об этом сообщили представители МВД по региону.
Предварительно, 42-летний капитан, старший инспектор по делам несовершеннолетних покончил с собой в отделении полиции. Как написали в inkazan.ru, предположительно, причиной этого поступка стали долги. МВД запустило проверку. Журналисты предположили, что у погибшего остались супруга и трое детей.
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