Под Челябинском в карьере по производству щебня прогремел взрыв

На карьере по производству щебня в районе посёлка Новосинеглазово Челябинской области произошёл сильный взрыв, сообщается в Telegram-канале Владимира Соловьёва.

По данным источника, на место происшествия выехала пожарная бригада. Местные жители наблюдают чёрный «гриб» после взрыва. Произошло возгорание.

О причинах взрыва и характере повреждений на объекте сведений пока нет.

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