Сенатор из Бремена перевела мошенникам 70 тысяч евро

Сенатор Майке Шефер получила счета от фиктивной компании Greenbuilding e. V. якобы за оказанные консультационные услуги экоассоциации. Городские власти, видимо, решили не тратить время на проверку счетов: раз от экологов — значит, на благое дело! В итоге из городского бюджета усилиями "зелёной" чиновницы Бремена мошенникам было переведено 70 тысяч евро.

Как выяснилось позже, под маской эколога скрывался 40-летний уроженец Африки, рассылавший всем подряд "нигерийские письма счастья". А госпожа Шефер оказалась достаточно "интеллигентной", чтобы на подобную уловку клюнуть, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

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