Сенатор Майке Шефер получила счета от фиктивной компании Greenbuilding e. V. якобы за оказанные консультационные услуги экоассоциации. Городские власти, видимо, решили не тратить время на проверку счетов: раз от экологов — значит, на благое дело! В итоге из городского бюджета усилиями "зелёной" чиновницы Бремена мошенникам было переведено 70 тысяч евро.
Как выяснилось позже, под маской эколога скрывался 40-летний уроженец Африки, рассылавший всем подряд "нигерийские письма счастья". А госпожа Шефер оказалась достаточно "интеллигентной", чтобы на подобную уловку клюнуть, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".
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