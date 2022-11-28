Monaco Daily News: основатель Forex Club Таран погиб в авиакатастрофе

Основатель Forex Club Вячеслав Таран скончался во время крушения вертолёта в районе Монако, пишет Monaco Daily News.

По информации издания, владелец воздушного судна — компания Monacair. В пятницу, 25 ноября, вертолёт осуществлял авиарейс из Швейцарии на Лазурный Берег. Отмечается, что на борту были минимум один пилот и один пассажир.

Им не удалось спастись в ходе катастрофы, подчёркивается в материале.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в Forex Club, бизнесмен Таран действительно скончался в результате крушения судна. Источники агентства в финансовых кругах также подтвердили гибель известного предпринимателя.

На протяжении последних 10 лет Таран проживал в Монако. Местные СМИ утверждают, что он летел на вертолёте с опытным пилотом. Точные причины трагедии устанавливаются.

Компания Forex Club предоставляет услуги в области интернет-трейдинга на территории СНГ.