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В Перми бывшего налогового инспектора осудили за разглашение тайны

Происшествия

В Перми бывшего налогового инспектора признали виновным в собирании сведений, составляющих налоговую тайну, путём подкупа. Мужчина вместе со знакомым планировал продавать данные налогоплательщиков. Об этом пишет издание properm.ru.

Инспектор использовал свои навыки работы с информационной базой налогового ведомства и выгружал данные о налогоплательщиках. Преступление пресекли сотрудники ФСБ.

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Автор: Максим Александров
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