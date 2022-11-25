В Перми бывшего налогового инспектора осудили за разглашение тайны

В Перми бывшего налогового инспектора признали виновным в собирании сведений, составляющих налоговую тайну, путём подкупа. Мужчина вместе со знакомым планировал продавать данные налогоплательщиков. Об этом пишет издание properm.ru.

Инспектор использовал свои навыки работы с информационной базой налогового ведомства и выгружал данные о налогоплательщиках. Преступление пресекли сотрудники ФСБ.