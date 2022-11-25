Полицейские задержали обвиняемого в растлении племянниц экс-судью Югова

Силовики задержали экс-судью в Челябинской области Сергея Югова по подозрению в развращении несовершеннолетних племянниц. По данным журналистов, он находится под стражей.

Как отметили в kursdela.biz, правоохранители сообщили, что у одной из девочек из-за преступления возникло психическое расстройство. Старшей дочке сводного брата обвиняемого 16 лет, добавили в СМИ.

Известно, что бывший судья скрывался от полиции два года.