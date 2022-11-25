Силовики задержали экс-судью в Челябинской области Сергея Югова по подозрению в развращении несовершеннолетних племянниц. По данным журналистов, он находится под стражей.
Как отметили в kursdela.biz, правоохранители сообщили, что у одной из девочек из-за преступления возникло психическое расстройство. Старшей дочке сводного брата обвиняемого 16 лет, добавили в СМИ.
Известно, что бывший судья скрывался от полиции два года.
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