Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым членам запрещённой террористической организации, которые занимались вербовкой.
В рядах террористов осуждённые "проработали" несколько лет, с 2016 года.
"Они участвовали в конспиративных собраниях, изучали идеологию и вербовали местных жителей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело", — передаёт rostovgazeta.ru.
Фигуранты дела отказались признать вину. Южный окружной военный суд поставил точку в деле и приговорил вербовщиков к срокам от 13 до 14 лет колонии.
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