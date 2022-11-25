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В Ростове-на-Дону суд поставил точку в деле вербовщиков террористов

Происшествия

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым членам запрещённой террористической организации, которые занимались вербовкой.

В рядах террористов осуждённые "проработали" несколько лет, с 2016 года.

"Они участвовали в конспиративных собраниях, изучали идеологию и вербовали местных жителей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело", — передаёт rostovgazeta.ru.

Фигуранты дела отказались признать вину. Южный окружной военный суд поставил точку в деле и приговорил вербовщиков к срокам от 13 до 14 лет колонии.

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Автор: Екатерина Широкова
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