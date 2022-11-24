В Россельхознадзоре Омской области проинформировали, что 22 и 23 ноября 2022 года, в автомобильном пункте пропуска "Исилькуль" пограничники задержали два транспортных средства, которые незаконно пытались вывезти более тонны икры и три тысячи килограмм свежемороженой рыбы.
"По предварительным данным, в автомобилях нашли более 250 кг черной икры, более 850 кг красной икры и около 3 тонн свежемороженой рыбы. При этом вся продукция перемещалась без необходимых ветеринарных документов", — сообщает gorod55.ru.
На данный момент сотрудники ведомства проводят осмотр автомобилей, документы и маркировки.
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