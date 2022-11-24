В Ижевске мошенник взял более 2,5 млн автокредита по поддельному паспорту

Полицейские задержали в Удмуртии мужчину, который взял кредит на покупку автомобиля стоимостью более 2,5 миллионов рублей по поддельному паспорту. Его подозревают в совершении преступления по статье мошенничество в сфере кредитования, совершённое в крупном размере, пишет издание udm-info.ru.

Следствие выяснило, что подозреваемый предоставил поддельный паспорт для получения кредита на покупку дорогостоящего автомобиля в июне этого года в одном из автосалонов Ижевска, похитив, таким образом, у одного из банков денежные средства в сумме 2 млн 526 тыс. рублей.

Кредитную машину мужчина затем продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Ему грозит до 6 лет заключения.