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В Ижевске мошенник взял более 2,5 млн автокредита по поддельному паспорту

Происшествия

Полицейские задержали в Удмуртии мужчину, который взял кредит на покупку автомобиля стоимостью более 2,5 миллионов рублей по поддельному паспорту. Его подозревают в совершении преступления по статье мошенничество в сфере кредитования, совершённое в крупном размере, пишет издание udm-info.ru.

Следствие выяснило, что подозреваемый предоставил поддельный паспорт для получения кредита на покупку дорогостоящего автомобиля в июне этого года в одном из автосалонов Ижевска, похитив, таким образом, у одного из банков денежные средства в сумме 2 млн 526 тыс. рублей.

Кредитную машину мужчина затем продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Ему грозит до 6 лет заключения.

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Автор: Максим Александров
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