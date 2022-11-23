Сегодня утром в центре Волгограда произошло ДТП. Пожилого Мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе сбила белая LADA Kalina, внутри которой находились полицейские. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru.
Отмечается, что на данный момент точно неизвестно, кто находился за рулём автомобиля. Однако в салоне свидетели заметили полицейских.
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