В Киевском метро произошла сцена драки. Пассажиры беседовали о ситуации на Украине, когда одна из женщин пожилого возраста сказала, что Россия защищает людей. Между ней и мужчиной напротив завязалась словесная перепалка, после чего тот решил пустить в ход кулаки.
Сначала он попытался вывернуть пассажирке метро ногу, но после того, как это ему не удалось, с силой ударил её головой об оконное стекло. Видео заканчивается криками боли пострадавшей.
"Вот она — цивилизованная страна, где человека могут убить просто за то, что он высказал своё мнение о ситуации", — комментирует случившееся репортёр Руденко.
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