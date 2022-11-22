В Кузбассе будут судить мужчину, который держал в заложницах свою бывшую подругу. Он объяснил действия тем, что заподозрил её в интимной связи с начальником, пишет издание prmira.ru.
Мужчина пришёл на работу к своей бывшей возлюбленной в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать ей ножом и заставил перейти в подсобное помещение.
Он выдвинул ряд требований, но отпускать заложницу отказался. Приехавшие на место силовики задержали напавшего, а женщину освободили.
Подозреваемый был уже ранее судим за убийство. Теперь ему может грозить до 15 лет заключения.
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