Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о смерти 16-летнего парня во время охоты в Волгоградской области.
По информации novostivolgograda.ru, гибель подростка можно назвать случайностью. Молодой человек охотился вместе с дядей и младшим братом, отметили в СМИ.
"Мужчина атаковал птицу из авто, а затем положил на сиденье карабин, после чего тот сам выстрелил", — заявили журналисты.
Они сообщили, что подросток погиб в больнице.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Уничтожен французский наёмник Гастон Бессон.