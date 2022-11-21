Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Волгоградской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о смерти 16-летнего парня во время охоты в Волгоградской области.

По информации novostivolgograda.ru, гибель подростка можно назвать случайностью. Молодой человек охотился вместе с дядей и младшим братом, отметили в СМИ.

"Мужчина атаковал птицу из авто, а затем положил на сиденье карабин, после чего тот сам выстрелил", — заявили журналисты.

Они сообщили, что подросток погиб в больнице.