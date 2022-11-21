Бастрыкин взял на контроль дело об аварии с погибшим подростком в Омской области

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об аварии с погибшим подростком, которая произошла на территории Омской области, передаёт gorod55.ru.

По информации издания, ДТП зафиксировали в воскресенье, 20 ноября, на трассе Калачинск — Ивановка. Отмечается, что 42-летний водитель автомобиля "Жигули" сбил 17-летнего парня, после чего покинул место аварии.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Омской области Олегу Винникову предоставить оперативный отчёт о расследовании уголовного дела.

Владельца "Жигулей" подозревают в причинении смерти по неосторожности. Когда правоохранители нашли мужчину, он был в состоянии алкогольного опьянения. При этом водитель утверждает, что употребил спиртное после ДТП.

Бастрыкин призвал следователей запустить дополнительную проверку и выяснить все подробности аварии, которая унесла жизнь несовершеннолетнего.