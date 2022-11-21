Кадыров: в Грозном застрелен преступник, убивший работника ГИБДД во время намаза

В центре Грозного мужчина с ножом набросился на работника ГИБДД, совершавшего намаз, следует из заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

По его словам, сотрудник Госавтоинспекции скончался от ранений. Он также добавил, что преступник пытался покинуть место ЧП с табельным оружием, однако правоохранители его застрелили.

"В центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД", — подтвердил Кадыров.

Как пояснил руководитель Чечни, специалисты экстренных служб выясняют, были ли у него сообщники. Политик подчеркнул: полиция предварительно установила, что мужчина действовал в одиночку, его личность устанавливается.

Он также принёс соболезнования родным и близким погибшего инспектора.

Ранее Кадыров прокомментировал расстрел российских солдат боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Глава Чечни назвал поведение националистов вопиющим актом жестокости и нарушением международных конвенций.