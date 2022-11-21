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Кадыров: в Грозном застрелен преступник, убивший работника ГИБДД во время намаза

Происшествия

В центре Грозного мужчина с ножом набросился на работника ГИБДД, совершавшего намаз, следует из заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Кадыров: в Грозном застрелен преступник, убивший работника ГИБДД во время намаза

По его словам, сотрудник Госавтоинспекции скончался от ранений. Он также добавил, что преступник пытался покинуть место ЧП с табельным оружием, однако правоохранители его застрелили.

"В центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД", — подтвердил Кадыров.

Как пояснил руководитель Чечни, специалисты экстренных служб выясняют, были ли у него сообщники. Политик подчеркнул: полиция предварительно установила, что мужчина действовал в одиночку, его личность устанавливается.

Он также принёс соболезнования родным и близким погибшего инспектора.

Ранее Кадыров прокомментировал расстрел российских солдат боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Глава Чечни назвал поведение националистов вопиющим актом жестокости и нарушением международных конвенций.

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Автор: Юлия Миленина
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