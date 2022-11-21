Количество жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до семи человек, информируют экстренные службы РФ.
В воскресенье, 20 ноября, в центре российской столицы загорелось двухэтажное кирпичное складское здание. Пожар тушили более 100 сотрудников МЧС. Кроме того, для ликвидации возгорания привлекли 42 единицы спецтехники.
"Подтверждена гибель семи человек", — сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя МЧС России.
Сотрудники Следственного комитета РФ запустили дополнительную проверку для выяснения всех причин и обстоятельств ЧП.
По предварительной информации, собственники склада хранили товары ненадлежащим образом. Следователи считают, что именно это могло спровоцировать пожар.
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