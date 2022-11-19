В Ленинградской области тушат сильный пожар, возникший вследствие взрыва

В Ленинградской области прогремел взрыв вследствие чего возник огромный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Стало известно, что пожарные тушат возникшее возгорание на газозаправочной станции у города Всеволожск в Ленобласти, сообщает "Русская весна".

Репортёр Руденко прокомментировал настроения в украинских пабликах по поводу случившегося:

"Насколько глупый народ… Вам бы сейчас молится за то, чтоб это был бытовой взрыв и ваш фюрер к этому не имел никакого отношения. В другом случае будет много, много, много ракет, отсутствие света, тепла и средств к существованию."