Горшенин об убийстве девушки в Москве: полиция сделала всё возможное

Председатель совета директоров холдинга интернет-ресурсов "Правда.ру", зампред Общественного совета столичного главка МВД Вадим Горшенин считает, что сотрудники полиции сделали всё возможное, чтобы предупредить убийство девушки из Донецка на Севастопольском проспекте Москвы.

"Полицейские достаточно оперативно прибыли по заявлению. Что в первую очередь они должны были сделать? Найти заявителя и опросить его для предотвращения возможного преступления. Они это и начали делать. Отыскали девушку не сразу, но отыскав, столкнулись с тем, что она не могла описать преследователя, она отказывалась говорить. Тем не менее, заявление приняли и зарегистрировали. В отделение девушка поехать отказалась", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам российского журналиста, сотрудники полиции не смогли предотвратить убийство просто потому, что не знали кого искать, однако предположил, какими могли быть их действия в данной ситуации.

"Какой вывод должны были бы сделать силовики? Простой: прибывая на место происшествия по каким-либо аналогичным заявлениям, надо класть всех на пол до начала разбирательств. Искать заявителя, и затем поднимать с пола поочерёдно каждого, спрашивая: "Не этот?" — заключил он.

Ранее основатель фонда "Ежевика", правозащитница Наталья Радиевская в разговоре с Pravda. Ru прокомментировала жестокое убийство жительницы Москвы заявив, что полиция могла предотвратить его.