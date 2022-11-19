Губернатор Сахалина сообщил о погибших при взрыве в пятиэтажке

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко сообщает о трёх погибших в результате взрыва жилой пятиэтажки в Тымовском. Их тела извлекли из-под завалов.
На данный момент известно о ещё как минимум девяти пострадавших.
Как сообщает региональная служба МЧС, шесть человек могут оставаться под завалами.
Предварительная версия: причиной взрыва мог стать газовый баллон, хранившийся в одной из квартир, который не выдержал "разницы температур", если был занесён с улицы (ночью в Тымовском было минус 10 градусов) в тепло.
Сейчас на месте ЧП спасатели разбирают завалы — обрушился угловой подъезд пятиэтажного дома 70-х годов постройки.
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