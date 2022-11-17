ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области из "Градов"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино подвергся обстрелам из "Градов" со стороны Украины, в результате чего пострадал один человек.

"Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжёлом состоянии", — проинформировал руководитель региона.

По его словам, пострадавшей оказывается помощь. На месте обстрела работают оперативные службы.

Во вторник, 15 ноября, Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино. Один из снарядов попал в бювет компании "Хрусталь Белогорья", которая занимается продажей питьевой воды. По словам Гладкова, в результате атаки погибли два человека, ещё трое пострадали.