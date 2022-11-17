Следственный комитет Приморского края расследует ужасный случай с изнасилованием восьмилетнего мальчишки, который произошёл во Владивостоке.
"По данным силовиков, инцидент произошел днём 16 ноября недалеко от одного из жилых домов Владивостока. Подозреваемому 33 года, и он "совершил насильственные действия сексуального характера" в отношении 8-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело", — сообщает vostokmedia.com.
Отмечается, что мужчина числится на учёте в психоневрологическом диспансере.
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