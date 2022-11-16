В небе над Белгородом раздались четыре громких взрыва. Предположительно, работает система противовоздушной обороны.
По данным РИА Новости, звуки были настолько сильные, что в домах местных жителей задрожали стекла. По этому поводу никаких комментариев официальных лиц пока не появлялось.
Днём ранее Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Один из снарядов попал в бювет компании "Хрусталь Белогорья", которая занимается продажей питьевой воды. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки погибли два человека, ещё трое пострадали.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.