В Орловской области взорвана нефтебаза. Об этом в Telegram сообщает губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, атака совершена с использованием беспилотника.
"Сегодня около 4 утра беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы".
В ряде Telegram-каналов появилась информация, что пострадал терминал нефтепровода "Дружба", а БПЛ был украинским. Власти пока эти сообщения никак не прокомментировали.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.