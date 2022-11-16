Беспилотник повредил нефтебазу в Орловской области

В Орловской области взорвана нефтебаза. Об этом в Telegram сообщает губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, атака совершена с использованием беспилотника.

"Сегодня около 4 утра беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы".

В ряде Telegram-каналов появилась информация, что пострадал терминал нефтепровода "Дружба", а БПЛ был украинским. Власти пока эти сообщения никак не прокомментировали.