В Стамбуле во второй раз на этой неделе прогремели взрывы.
На данный момент известно, что в восточной части города, в районе Фатих, на воздух взлетел припаркованный автомобиль, начинённый взрывчаткой. Загорелись как минимум три стоявшие рядом машины.
Местные СМИ пишут, что власти уже назвали взрыв терактом.
Напомним, в воскресенье на одной из туристических улиц Стамбула в результате взрыва, совершённого террористкой, пострадали несколько десятков человек. Шестеро погибли.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.