Новый теракт в Стамбуле: взлетел на воздух автомобиль со взрывчаткой

В Стамбуле во второй раз на этой неделе прогремели взрывы.

На данный момент известно, что в восточной части города, в районе Фатих, на воздух взлетел припаркованный автомобиль, начинённый взрывчаткой. Загорелись как минимум три стоявшие рядом машины.

Местные СМИ пишут, что власти уже назвали взрыв терактом.

Напомним, в воскресенье на одной из туристических улиц Стамбула в результате взрыва, совершённого террористкой, пострадали несколько десятков человек. Шестеро погибли.