Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего погибли два человека, ещё трое пострадали.
Один из снарядов попал в бювет компании "Хрусталь Белогорья", которая продаёт питьевую воду.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки со стороны Украины погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обстрел города продолжается.
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