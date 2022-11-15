ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области: трое погиших

Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего погибли два человека, ещё трое пострадали.

Один из снарядов попал в бювет компании "Хрусталь Белогорья", которая продаёт питьевую воду.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки со стороны Украины погибли два человека, ещё трое пострадали.

Обстрел города продолжается.