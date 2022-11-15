В Иркутской области школьники оторвали однокласснику палец и затоптали его

В Иркутской области одноклассники оторвали палец мальчику дверью и стали топтаться по нему, после чего палец пришлось ампутировать. При этом пострадавший искал по школе медсестру около часа, а она оказалась в столовой, пишет издание karelinform.ru.

Родители пострадавшего ребёнка настаивают на том, что их сын подвергался агрессии и буллингу со стороны одноклассников. Следователи проверят этот факт, после чего должны дать оценку действиям или бездействию работникам школы.