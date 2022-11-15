Бывший депутат парламента ЗАТО Фокино Приморского края обманом выкупил у местной жительницы трехкомнатную квартиру, заплатив за неё треть рыночной цены.
Как следует из материалов уголовного дела, парламентарий убедил женщину уступить ему "трёшку" за стоимость подержанного автомобиля — 850 тысяч рублей. Он смог внушить потерпевшей, что именно столько стоит её недвижимость на рынке.
Взамен депутат обещал приобрести по квартире хозяйке и её сыну, но не сдержал своего слова. Он купил для проживания сына женщины небольшое помещение за 300 тысяч рублей, а остальными деньгами распорядился по собственному усмотрению.
Так как первоначальная квартира оценивается примерно в два миллиона рублей, сумма материального ущерба семье составляет 1,7 миллионов рублей, сообщает издание vostokmedia.com. Авторы материала отмечают, что экс-депутату уже предъявлено обвинение в мошенничестве.
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