Жителя города Можга приговорили к одному году ограничения свободы за превышение пределов необходимой обороны.
"Было установлено, что 46-летний обвиняемый и потерпевший употребляли вместе спиртное. Потом между ними возник конфликт, во время которого потерпевший схватил обвиняемого за шею и стал душить", — пишет udm-info.ru.
В свою очередь, мужчина схватил кухонный нож и нанёс удар в предплечье собутыльнику.
"После этого нападавший отступил. Однако, не желая останавливаться на достигнутом, он, угрожая убийством, преградил обвиняемому выход из квартиры", — отмечают в издании.
После этого обвиняемый ударил ножом потерпевшего в область грудной клетки. Травма оказалась несовместимой с жизнью.
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