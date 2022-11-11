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Жителя Можги осудили за превышение самообороны

Происшествия

Жителя города Можга приговорили к одному году ограничения свободы за превышение пределов необходимой обороны.

"Было установлено, что 46-летний обвиняемый и потерпевший употребляли вместе спиртное. Потом между ними возник конфликт, во время которого потерпевший схватил обвиняемого за шею и стал душить", — пишет udm-info.ru.

В свою очередь, мужчина схватил кухонный нож и нанёс удар в предплечье собутыльнику.

"После этого нападавший отступил. Однако, не желая останавливаться на достигнутом, он, угрожая убийством, преградил обвиняемому выход из квартиры", — отмечают в издании.

После этого обвиняемый ударил ножом потерпевшего в область грудной клетки. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

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Автор: Елена Ивченко
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