Рогов сообщил о взрывах: "В Мелитополе громко"

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщает о череде взрывов в Мелитополе:
"В Мелитополе громко. Слышно несколько взрывов. Подробности уточняются", — написал он в Telegram-канале.
Сегодня утром в городе уже гремели взрывы - с 07:50 утра.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.