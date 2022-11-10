Рогов сообщил о взрывах: "В Мелитополе громко"

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщает о череде взрывов в Мелитополе:

"В Мелитополе громко. Слышно несколько взрывов. Подробности уточняются", — написал он в Telegram-канале.

Сегодня утром в городе уже гремели взрывы - с 07:50 утра.