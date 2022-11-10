В Брянской области подорвали опору ЛЭП

Губернатор Брянской области сообщает о теракте в Кировском районе региона — подорвана опора ЛЭП. В результате пропало электроснабжение.

"В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте", — написал Богомаз в Telegram.

Сейчас электроснабжение в Климовском районе переведено на резервную линию. Свет в домах есть. Восстановительные работы на повреждённой ЛЭП продолжаются.

Напомним, это уже не первая диверсия в приграничном российском регионе — 24 октября взрывное устройство сработало на железной дороге.