Жительница Горнозаводска продавала несуществующих щенков, котят и мастер-классы

33-летняя жительнице Горнозаводска признана виновной в мошенничестве. Женщина публиковала в социальных сетях объявления о продаже якобы породистых щенков и котят. Приобрести домашнего питомца можно было за пять тысяч рублей. Однако после того, как покупатели переводили женщине деньги, она переставала выходить на связь.

Также мошенница предлагала проводить мастер-классы для детей по изготовлению шоколадных конфет за 500 рублей.

"За время своей деятельности злоумышленница "продала" 11 померанских шпицов, один мастер-класс и девять котят различных пород, причинив потерпевшим ущерб свыше 100 тысяч рублей. Суд признал гражданку виновной во всех преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — сообщает properm.ru.