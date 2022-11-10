33-летняя жительнице Горнозаводска признана виновной в мошенничестве. Женщина публиковала в социальных сетях объявления о продаже якобы породистых щенков и котят. Приобрести домашнего питомца можно было за пять тысяч рублей. Однако после того, как покупатели переводили женщине деньги, она переставала выходить на связь.
Также мошенница предлагала проводить мастер-классы для детей по изготовлению шоколадных конфет за 500 рублей.
"За время своей деятельности злоумышленница "продала" 11 померанских шпицов, один мастер-класс и девять котят различных пород, причинив потерпевшим ущерб свыше 100 тысяч рублей. Суд признал гражданку виновной во всех преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — сообщает properm.ru.
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