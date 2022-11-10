Известного азербайджанского исполнителя мейханы задержали в Баку по подозрению в убийстве знакомого, передаёт EADaily. По мнению следователей, ЧП могло произойти на фоне конфликта.
"В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в умышленном убийстве Рашадом Амировым (1984 г. р.) своего знакомого на почве возникшего между ними конфликта", — пишет издание.
Согласно информации, убийство могло произойти в салоне авто Амирова. По данным следствия, в машине обнаружены следы крови.
Для справки:
Мейхана — азербайджанское народное музыкально-поэтическое творчество, своеобразные речитативные импровизации, похожие на современный рэп.
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