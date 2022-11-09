Минздрав Херсонской области: выясняется состояние здоровья Стремоусова после ДТП

Министерство здравоохранения Херсонской области сообщило, что заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов действительно попал в ДТП, однако информация о его гибели не является официальной.

В ведомстве отметили, что состояние здоровья потерпевшего выясняется.

"На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения", — отметил министра здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

Ранее личный водитель Стремоусова сказал Telegram-каналу WarGonzo, что замгубернатора погиб в аварии под Геническом. Пресс-службе администрации Херсонской области подтвердила эту информацию.