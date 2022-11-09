Министерство здравоохранения Херсонской области сообщило, что заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов действительно попал в ДТП, однако информация о его гибели не является официальной.
В ведомстве отметили, что состояние здоровья потерпевшего выясняется.
"На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения", — отметил министра здравоохранения региона Вадим Ильмиев.
Ранее личный водитель Стремоусова сказал Telegram-каналу WarGonzo, что замгубернатора погиб в аварии под Геническом. Пресс-службе администрации Херсонской области подтвердила эту информацию.
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