Военный корреспондент Александр Коц официально заявил, что его в машине Стремоусова в момент ДТП не было.
Ранее различные источники сообщили, что заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб сегодня в ДТП. Также были сообщения о том, что в момент аварии с ним в машине находился военкор Коц.
В своём официальном видеообращении Коц опроверг эту информацию. По его словам, он виделся с Кириллом Стремоусовым всего один раз — неделю назад в Херсоне.
"Больше я с ним не виделся и не списывался. Это можно считать официальным заявлением. Я не ранен. Я не находился в его машине в момент аварии, если она была. Со мной всё в порядке", — заявил Коц.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.