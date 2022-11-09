Военкор Коц заявил, что не находился в машине Стремоусова в момент ДТП

Военный корреспондент Александр Коц официально заявил, что его в машине Стремоусова в момент ДТП не было.

Ранее различные источники сообщили, что заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб сегодня в ДТП. Также были сообщения о том, что в момент аварии с ним в машине находился военкор Коц.

В своём официальном видеообращении Коц опроверг эту информацию. По его словам, он виделся с Кириллом Стремоусовым всего один раз — неделю назад в Херсоне.

"Больше я с ним не виделся и не списывался. Это можно считать официальным заявлением. Я не ранен. Я не находился в его машине в момент аварии, если она была. Со мной всё в порядке", — заявил Коц.