Жители Сургута ловили сетью стерлядь и краснокнижных осетров

В суде города Сургута прошло слушание по делу о незаконной ловле краснокнижных видов рыб.

Как сообщает muksun.fm, вина рыбака, практиковавшего нелегальную рыбалку на реке Тромъеган, доказана судом. Обвиняемый вместе с товарищем выловил при помощи сети 60 стерлядей и двух осетров, занесённых в Красную книгу, на общую сумму 560 тысяч рублей.

Нелегальный рыбак получил условный срок на 5 лет и два месяца. Однако, по мнению представителей прокуратуры, нарушитель и его товарищ по рыбной ловле должны ещё будут возместить ущерб, причинённый ими водным ресурсам края.