В Министерстве образования Нижегородской области прокомментировали инцидент с нападением педагога на ребёнка в дзержинской школе №12.
Как пояснили в ведомстве, преподаватель толкнул и ударил ученика седьмого класса, который мешал ему готовиться к занятию. После этого учитель грубо потребовал, чтобы ребёнок отправился в кабинет директора, передаёт newsnn.ru.
"Неуважительное отношения к детям недопустимо", — заявили в Минобре.
Представители Министерства образования извинились перед школьником и его семьёй за некорректное поведение преподавателя. По их словам, учителя ни в коем случае не должны бить детей. В ведомстве добавили, что педагог дзержинской школы №12 продемонстрировал поведение, несовместимое с его профессиональной деятельностью.
Преподаватель, ударивший ученика, был уволен из образовательного учреждения после обнародования информации об инциденте и дополнительной проверки.
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