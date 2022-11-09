Минобр Нижегородской области раскритиковал педагога, ударившего школьника

В Министерстве образования Нижегородской области прокомментировали инцидент с нападением педагога на ребёнка в дзержинской школе №12.

Как пояснили в ведомстве, преподаватель толкнул и ударил ученика седьмого класса, который мешал ему готовиться к занятию. После этого учитель грубо потребовал, чтобы ребёнок отправился в кабинет директора, передаёт newsnn.ru.

"Неуважительное отношения к детям недопустимо", — заявили в Минобре.

Представители Министерства образования извинились перед школьником и его семьёй за некорректное поведение преподавателя. По их словам, учителя ни в коем случае не должны бить детей. В ведомстве добавили, что педагог дзержинской школы №12 продемонстрировал поведение, несовместимое с его профессиональной деятельностью.

Преподаватель, ударивший ученика, был уволен из образовательного учреждения после обнародования информации об инциденте и дополнительной проверки.