В частной московской клинике после плановой пластической операции умер 22-летний пациент, а в отношении медучреждения открыто уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Такой информацией поделилась с представителями прессы Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациента", — рассказала Иванова.
Трагедия произошла 8 ноября в частной клинике в северо-западной части столицы. По завершении плановой пластической операции состояние 22-летнего пациента резко изменилось в худшую сторону. Врачи пытались спасти жизнь пациенту, однако, несмотря на все их усилия, сделать этого не удалось.
Представители СК проверяют обстоятельства произошедшего.
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