В Москве после пластической операции скончался 22-летний пациент

В частной московской клинике после плановой пластической операции умер 22-летний пациент, а в отношении медучреждения открыто уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Такой информацией поделилась с представителями прессы Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациента", — рассказала Иванова.

Трагедия произошла 8 ноября в частной клинике в северо-западной части столицы. По завершении плановой пластической операции состояние 22-летнего пациента резко изменилось в худшую сторону. Врачи пытались спасти жизнь пациенту, однако, несмотря на все их усилия, сделать этого не удалось.

Представители СК проверяют обстоятельства произошедшего.